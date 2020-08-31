為搶攻台灣進入高齡社會後的「銀光商機」，已建構樂齡觀光產業鏈的六福旅遊集團宣布正式推「圓夢喘息旅遊服務」專案，標榜結合內外部資源，組成旅遊規劃師及圓夢管家服務團隊，滿足輕失能、失智長輩家庭與同遊者的旅遊需求，為觀光飯店市場創先例。

關西六福莊針對「喘息家族」客群全新打造的「圓夢喘息旅遊住房專案」，三人入住兩天一夜16,499元起，強調從訂房開始就有旅遊規劃師提供服務，現場則安排圓夢管家陪同，以「打造家庭的記憶」為主題，規劃讓銀髮長輩、照護者獲得療癒的活動，另外還集結藝術輔療師、專業物理治療師、銀髮活動策畫專家、動物互動團隊等專家，共同策畫多項有助於家庭互動的加購服務，如療癒的動物探索體驗、藝術療癒共創活動等，每項活動6,100元起。

「喘息服務」是協助長期照顧家人的主要照顧者得以暫歇休息，喘息旅遊服務堪稱樂齡旅遊中難度最高者。六福旅遊集團董事長莊豐如表示，為建構樂齡觀光產業鏈，六福二年前成立專業團隊開發測試，將樂齡客群依同行者組成與生理狀態區分，針對輕失能、失智長輩家庭，以六福為平台，結合內外部資源組成服務團隊，此次推出「 圓夢喘息旅遊」專案，期許為台灣觀光旅遊樹立新的里程碑。

莊豐如表示，六福規畫的圓夢喘息旅遊服務，匯集服務設計師、職能治療師、樂齡活動策畫專家、動物、音樂、藝術輔療專家等多達12家以上各界專家，實際進入六福村主題遊樂園及關西六福莊，以動物療癒、藝術創作、音樂輔療為元素，透過逾20場服務共創會議研究討論、請來不同需求樂齡客群進行服務軟硬體現場體驗測試，完成融合生態探索、動物保育知識，並結合主題性輔療創作，創造跨世代互動，讓失智失能長輩及同遊者留下美好記憶。

主計處統計，台灣50歲以上樂齡族已達總人口38%，工研院推估樂齡商機將在2025年達到3.6兆元，觀察近年國旅客群變化，50歲後的樂齡族已佔全台旅遊人口近4成，而旅遊市場客群也隨之出現結構性的轉變。莊豐如指出，六福旅遊集團目前以在地共生的深度旅遊為主，發展到針對因家有無法自理長者而未曾再出遊的家族，提供高端特殊性的圓夢喘息旅遊方案，並開發符合樂齡族口味的美食。

莊豐如表示，為深耕樂齡觀光產業鏈，六福旅遊集團已著手建構「六福生態度假村」，完成後希望成為「高年級玩家」Long Stay休閒生活新選項，並進一步全面搶攻樂齡族兆元商機，而樂齡族也將成為集團創造新的成長動能。

受疫情影響，固定出國旅行的樂齡族普遍轉而在國內旅遊，鑑於樂齡族經濟穩定，追求優雅樂活、定點深度探索、精緻服務等旅遊體驗，六福旅遊集團自去年11月起即在關西六福莊陸續推出「活力樂齡超值住房專案」、「台三線 樂遊假期」樂齡相關住房專案，並獲市場廣泛回響，成績單並反應出樂齡族群的潛力，為此六福旗下各點全新規畫各種樂齡服務及住房專案，包含關西六福莊「圓夢喘息旅遊住房專案」、台北六福萬怡酒店「散策旅行住房專案」等，都是發揮各飯店在地優勢，打造的獨特遊程。

莊豐如認為，進入後疫情時代，台灣觀光業將是價值戰而非價格戰，觀光業將以高端、精緻的分眾市場為主，如何在趨勢中找到破口，創造客戶需求，提升產業競爭力，建構觀光新型態，正是六福不斷努力的方向。六福旅遊集團囊括觀光旅遊、教育、休閒、餐飲等領域，致力將「旅遊」打造成國人第六福，集團成立至今近50年，每年服務數百萬人次，更能夠精準掌握不同族群需求，與樂齡族更有著特殊的連結與感情，宛若一同成長的夥伴，未來六福也將持續深耕台灣在地創生旅遊，提供更多元豐富的獨特體驗。

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