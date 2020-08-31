總統蔡英文宣布開放美豬進口，因含有俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺，引發各界反彈。美豬爭議持續延燒，各縣市也紛紛表態。

台北：市長柯文哲今（31）日最新回應，堅持「零檢出」，在地方自治條例還沒更改前，都照目前規定。

新北：市長侯友宜表示，依據中央規定「零檢出」標準，希望政府能有完整配套措施，確保國人健康。

桃園：市長鄭文燦認為，開放美豬進口要有因應措施，讓消費者安心，並下令全市各級學校、美食活動，一律使用國產豬肉。

台中：衛生局指出，依自治條例，檢測出瘦肉精可開罰3萬元以上、10萬元以下，若超標，依食品安全衛生管理法，可罰6萬元以上、2億元以下。

彰化：依食品安全衛生管理法，違者開罰6萬元以上、2億元以下。

雲林：依食品安全衛生管理法，違者開罰6萬元以上、2億元以下。

嘉義：嘉義市長黃敏惠下令，中小學校團膳一律採用國產豬肉、牛肉。

台南：市長黃偉哲超前佈署，宣布「國產豬」標誌31日起全面上路，中小學團膳禁用進口美豬。

高雄：學校營養午餐全面禁用美豬，針對進口豬肉將加強查驗、明確標示。

金門：全縣中小學、幼兒園營養午餐禁用美國豬肉。縣長楊鎮浯表示，若開放後將嚴格審查，確保產地標示清楚，保障本地豬農權益。

（持續更新）

(中時新聞網)