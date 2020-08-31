儘管上周五美股四大指數同步收紅，亞股31日也全面上揚，尤其日股回神強彈，但台股在台積電（2330）及聯發科（2454）雙雄，以及光學股大立光（3008）及玉晶光（3406）兩強表現均疲弱不振，加權指數早盤呈現開高走低翻黑，指數一度跌破12,700點。

美股上周五續彈或創新高，亞洲股市以日股表現最強勁，日經指數大漲逾400點，漲幅接近2％，韓股及港股、陸股等都呈現紅盤格局，台股在亞股獨弱，一早雖最高攻上12,831點，但隨後賣壓出籠，指數接連跌破12,800點及12,700點，市場急於逢高獲利了結。

投資專家分析，近來台股在一萬三千點面臨反壓，只要一拉就有人急著出貨，主要與中美貿易戰火擴大，台灣科技股將遭到波及，以及上周五突然宣布開放美牛，引發不安情緒，再來就是兩岸情勢緊張，市場投資人當沖盛行，8月來當沖占比來到85％，創歷史新高，顯示投資人抱股意願不高。

(工商 )