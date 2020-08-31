工業電腦廠艾訊（3088）今年營運成長動能受新冠肺炎疫情影響，面對市場需求恢復動能不明，公司積極攜手華碩、英特爾等客戶拓展新商機，積極搶攻智聯網（AIoT）商機，力拚在混沌市況突圍，使今年營收持穩向上。

艾訊股東常會通過配息約3.97元，3日以53.4元參考價除息交易，惟股價於53～53.8元間狹幅盤整，除息腳步踟躕不前。20日起股價震盪走升，28日收漲重返填息路，今（31）日開高0.37％至53.8元，於平盤上下微幅震盪，填息率約10％、力拚站穩填息路。

艾訊2020年上半年合併營收22.49億元、年減2.43％，為近3年低點。毛利率33.91％、營益率8.61％，營益率亦為近3年低點。加上去年同期認列處分利益、墊高比較基期，稅後淨利1.77億元、年減38.03％，每股盈餘（EPS）2.17元，雙創近5年同期低點。

艾訊7月自結合併營收3.73億元，雖月減12.3％、仍年增15.55％，為今年來第3高、亦為近4年同期高點。累計1～7月合併營收26.23億元、年減0.21％，雖為近3年同期低點，但衰退幅度較上半年2.43％持續收斂。

展望下半年，艾訊先前線上法說時表示，由於新冠肺炎疫情延燒歐美，影響今年營運成長動能，台幣強升則使毛利率承壓，保守預估今年營收將與去年相當。若市場能在第三季逐步復甦，則下半年營運有機會逐步好轉，帶動全年營收成長。

對於今年各地區營運展望，艾訊預期美洲表現仍相對較好、歐洲則不甚理想，亞洲則以中國大陸較具拓展空間。就各產品應用而言，貢獻達4成的工業自動化目標持平，醫療可望顯著成長、網通亦目標較去年成長，中長期而言希望貢獻能突破10％。

面對市場需求恢復動能不明，艾訊對此積極拓展新商機，7月中與華碩、沖鍛設備廠金豐機器共同簽署合作備忘錄，協助打造具自動化光學辨識系統功能的「智慧沖壓瑕疵檢測」解決方案，透過導入工業4.0智慧製造，協助產業數位升級。

此外，艾訊亦攜手馬來西亞投資發展局（MIDA）及晶片大廠英特爾（Intel），共同推出軟硬體整合「AI Starter Kit」，並舉辦線上發表會，盼加速馬來西亞當地企業的智聯網建置及深度發展，拓展當地工業自動化、智慧城市等應用場域的智聯網發展商機。

(時報資訊)