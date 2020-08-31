櫃檯買賣中心與銳聯財智有限公司(Rayliant Global Advisor，簡稱銳聯公司)合作編製「櫃買銳聯Quality 50指數」(簡稱Quality 50)，於8月31日起正式發布並計算傳輸盤中即時指數。

繼去年發布指標型「富櫃200指數」、本年6月與台灣指數公司合作推出主題型「台灣上櫃企業社會責任指數」後，櫃買中心攜手國際知名投資管理集團銳聯公司，以富櫃200指數成分股為選樣母體，借重銳聯公司於全球結合量化模型及在地化基本面研究編製指數的成功經驗，以強調穩健營運及獲利的質量因子(Quality Factor)，進階篩選50檔上櫃股票編製「Quality 50指數」，成為首檔上櫃Smart Beta指數。

櫃買銳聯Quality 50指數所採用的投資因子(Factor)，是經由多年的投資實證及學術研究的驗證，能產生具代表性超額報酬的因子，透過系統性的量化方法架構Quality 50指數，在長期投資上能產生超額報酬，採用會計穩健、投資穩健、違約風險及生產效率等四個因子來檢視企業的財報及營運品質；經由以上四個因子評鑑後，採用銳聯公司獨創的因子漸層疊加法(Factor Overlay)，將多因子的信號值，轉換為成分股權重以建構Quality 50指數。銳聯公司的因子漸層疊加法能強化因子的特性，並有效分散因子投資風險，能使長期投資的超額收益更穩健。

櫃買中心表示，未來「Quality 50指數」會與富櫃200指數同步按季審核成分股，成分股皆通過流動性篩選。櫃買中心緊跟指數化投資潮流，積極開發市場吸睛及高度關注主題指數，並為滿足不同投資族群偏好，便捷多元投資上櫃股票途徑。富櫃200指數發布後已躍升台灣中小型股走勢最佳指標，多種指數化商品(包含指數期貨、權證、ETN等)已成功為投資人創造最佳投資工具，Quality 50指數的推出可進一步成為投資人投資中小企業重要參考，另可望帶動指數化投資商品的發行，開創投資人掌握上櫃股票投資新契機。

(時報資訊)