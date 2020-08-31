高端疫苗(6547)COVID-19候選疫苗獲台灣衛福部審查通過，有條件核准其第一期臨床試驗計畫，預期收案人數約近50人。

衛福部食藥署在今年8月26日召開高端疫苗COVID-19疫苗第一期臨床試驗案審查專家會議」第一期臨床試驗計畫，會議決議待廠商補件並經審查同意後，得有條件核准該試驗計畫。

高端在109年8月28提交補件資料，並經衛福部審查通過，有條件核准其第一期臨床試驗計畫，惟疫苗是否有效仍待試驗結果進一步評估。

(時報資訊)