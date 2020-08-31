《生醫股》高端COVID-19候選疫苗 獲淮在台一期臨床 10:512020/08/31 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高端疫苗(6547)COVID-19候選疫苗獲台灣衛福部審查通過，有條件核准其第一期臨床試驗計畫，預期收案人數約近50人。 衛福部食藥署在今年8月26日召開高端疫苗COVID-19疫苗第一期臨床試驗案審查專家會議」第一期臨床試驗計畫，會議決議待廠商補件並經審查同意後，得有條件核准該試驗計畫。 高端在109年8月28提交補件資料，並經衛福部審查通過，有條件核准其第一期臨床試驗計畫，惟疫苗是否有效仍待試驗結果進一步評估。 (時報資訊) #高端疫苗 #新冠疫苗 #一期臨床 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股、多重資產、高收債 基金人氣前三名 04:102020/08/31 投資理財 《國際社會》不等第3期試驗完成 美國FDA考慮加快新冠疫苖審批 09:262020/08/31 財經 《國際金融》迎向36年來最佳8月表現 美股期貨走高 08:522020/08/31 財經 電視需求強 瑞軒Q3營收攀高 04:102020/08/31 證券．權證 陸研發疫苗 助全球抗疫 04:102020/08/31 論壇廣場 耐特以服務取勝 創新塑化市場 04:102020/08/31 產業．科技 景氣加溫 公共工程股樂透 04:102020/08/31 證券．權證 台股基金 今年來績效完勝大盤 04:102020/08/31 投資理財 月K線拚五連紅 台股九月天 上看13,200 04:102020/08/31 證券．權證 竹科40周年 主打軟硬並進 04:102020/08/31 產業．科技 財經熱門新聞 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 石油巨頭殞落 台經濟中流砥柱危機來了 老謝：台塑集團小心！ - 財經 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 超高齡社會來臨 全齡友善宅成建築新寵兒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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