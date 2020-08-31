根據約翰·霍普金斯大學統計，全球新冠狀病毒確診病例數已經突破2500萬人，美國、巴西與印度仍是全世界感染數最多的國家。

美國仍是全球疫情最嚴重的國家，根據《紐約時報》報導，美國的確診病例已在周日（30日）突破600萬例，僅過了22天就又增加100萬例。

不過，數據顯示美國的疫情擴散速度已經放緩，其上周平均單日確診數為42,000例，較之前一周減少逾3%。以7日平均數來看，美國的單日確診病例在7月22日達到最高峰，為6萬7,317例，當時南方與西南部所謂「太陽帶」（Sun Belt）數個州的疫情急速反撲。

自去年底最先在中國武漢爆發以來，這個由新型冠狀病毒引發的嚴重急性呼吸道疾病，已經在全球奪走超過84萬3,000人的生命。美州的死亡病例居高不下，美國、墨西哥與巴西3個國家死於新冠肺炎的患者人數占全球死亡病例逾40%。

根據約翰·霍普金斯大學提供的數據，全球新冠肺炎確診數在6月底首度突破1000萬大關，之後在短短6周內，於8月10日就達到2000萬大關。泛美衛生組織（Pan American Health Organization）暨世界衛生組織（World Health Organization）美洲區域主任埃蒂安（Carissa Etienne）上周二在記者會上表示，新冠狀病毒將伴隨我們一段時間，如果沒有疫苗，它將存在很多年，重新開放並不代表對抗此疫的戰爭已經結束。

此外，部分歐洲國家近來確診數又開始急升，法國總理卡斯泰（Jean Castex）表示，新冠狀病毒已經在年輕族群間快速擴散，迫使政府不得不介入。他表示法國必須「盡一切可能避免重啟限制」。西班牙是歐洲確診數最多的國家，自從6月底解封後確診數再度彈升，目前已經逼近44萬人。

(時報資訊)