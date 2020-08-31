養殖豬隻示意圖。（圖/美聯社）

民進黨政府近日拍板，開放台灣進口美豬、美牛，讓藍、白兩黨齊聲反對。挺韓「菜農」林佳新今表示，台灣過去快20年的對外經貿談判中，為其他產業換取了生存空間，但農畜牧業呢？政府補助這些精神喊話，看多了大家都麻痺了」。

林佳新今31日在臉書貼文，大致整理過去近20年美豬美牛爭議。他表示，2006年1月，蘇貞昌再次解禁開放不含瘦肉精美牛進口（在這之前已開放又禁因狂牛症關係）這時間發生了「驗豬不驗牛」事件。2007年阿扁研議「開放瘦肉精美牛」，但朝野反對宣告失敗。

2012馬英九以接近完全開放，30月齡以下含瘦肉精美牛進口。他補充指出，國民黨當時制定的標準，後來跟聯合國與衛生組織制定的容許量一樣，台灣當時的研究人員，參考影響評估提出的容許量制定，也領先全球。

再到2017年日本和牛解禁，正式恢復開放進口三十月齡以下牛肉。今年民進黨政府開放含瘦肉精美豬、美牛，在這之前，三十月齡以上的牛肉，台灣以狂牛症疑慮，一直擋在各國貿易談判之外。

「藍綠都一樣，停下你們的口水，看看實質上這些年你們搞砸的一切」。林佳新感嘆說，在這些談判中，台灣都以犧牲農業換取精密機械與高端產業的發展，且不外乎的口號，例如：重啟《台日經濟夥伴協定》（EPA）或者爭取加入現在由日本所主導的《跨太平洋夥伴協定》（TPP）或者加入FTA跨出一大步。

但快20年過去了，台灣其他產業換取了生存空間，而犧牲的農漁畜牧業呢？林佳新以台灣肉牛產業為例，從100%的自給率到不到5%，我們的土地取得與屠宰冷凍廠的設備改進，或是畜牧的環境與推廣台灣本土肉牛產業，依然是活在80年代。

他說，台灣的乳牛產業，依然只能用概念式的「鮮奶」，或是以觀光工廠賣點「冰淇淋」，增加業外收入，在台灣夾縫中生存。或許，大家都說牛產業在台灣很微小，是小眾不用過度擔心，但大家看完這些年的演進，難道不擔心我們的其他農業，只要多年不在意早晚都變成「小眾」。

林佳新強調，「每次只要簽訂什麼協議，犧牲的永遠是農業」，但在位者喊出的百億，數十億，甚至千億的保護措施與產業升級轉型，都淪為口號，甚至淪為「精神喊話」。

林佳新並整理幾個政府「農業幹話」的例子。「巴紐協議」簽訂農委會統計，台灣去年自紐西蘭進口的農產品金額約6.07億美元，出口僅600多萬美元，農產貿易逆差達6億美元，協定生效後立即全面免稅，「有利我方產品在紐西蘭市場競爭」。

今年，府院拍板開放含瘦肉精美豬、30月齡以上的美牛進口，為減低對國內養豬產業衝擊，將設立100億元的「養豬產業基金」，將「會傾全力打開更多的市場，讓更有競爭力的台灣豬肉外銷到全世界」。

林佳新還說，這些精神喊話看多了，大家都麻痺了。看看牛隻為了育種，進口的檢疫場所、各地屠宰場、冷鏈保存設備，20年過去了，台灣對產業前端設備提升了什麼？準備好什麼？還是只是永遠在「幻想」，我們平白無故外銷進攻宇宙了？今天畜牧產業在台灣政府政策之下淪為「小眾」，漁業農糧產業，何嘗不是政策下的犧牲者。

林佳新強調，他不反對全球化的貿易開放，因為各國都如此，但各國是犧牲農業再實質升級農業，而台灣呢？20年過去了，「以農養工商」即使國家再進步，依然是既定政策無法更改，農民只能默默吞下去。各黨派政治人物，都以犧牲農業換來社會繁榮進步，而下一個犧牲品是什麼？

雲林菜農林佳新臉書貼文。（圖/取自臉書）

(中時新聞網)