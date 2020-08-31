美股於上周五收盤表現不俗，那指與標普續創收盤新高，為港股造好，加上中國公布八月非製造業PMI數據優於市場預期表現，激勵港股上揚。
周一香港恆生指數上漲365點或+1.4%，為25791點。國企股(H股)漲153點或+1.48%，為10335點。
指標大型科技股皆高開，騰訊、阿里巴巴、小米、美團皆高開逾2%。網易亦上漲1.2%。
浙江證監局在上周五晚間公告，中金公司與華泰聯合關於吉利汽車的上市輔導工作已經全部完成。預計吉利汽車很快將提出大陸科創板的招股書。吉利汽車上午大漲6.9%，暫報16.8港元。
歡喜傳媒與嗶哩嗶哩簽訂認購協議，同意以每股1.48港元向嗶哩嗶哩配售新股，相當於周五收盤價折讓2.6%，總認購價格為5.13億港元，嗶哩嗶哩持股約一成。歡喜傳媒周一大漲7.2%，暫報1.63港元。
英皇證券表示，國際金價短期升勢未止，美聯準會主席的平均通膨目標，預計將使國際金價受惠，金價將在1900美元築底，短線可望再衝高。
採礦股為上午表現最好的板塊，上漲5.3%，其中中國黃金國際更是大漲11.6%，紫金礦業漲8.6%。
(時報資訊)
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