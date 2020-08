關節炎別擔心,你可以擅用簡單小技巧來控制!許多人飽受關節炎困擾,不僅疼痛難忍,還會干擾日常生活和樂趣。根據哈佛衛教網,可以採取一些措施保護關節、減少不適,從而改善和控制關節炎,或是諮詢物理治療師協助你輕鬆完成日常任務,如果關節炎不適,也不要害怕向親友請求幫助。

5種控制關節炎技巧 輕鬆完成日常任務

為了能夠改善關節炎的不適,生活中可以運用簡單的技巧來控制關節炎,輕鬆完成日常任務,哈佛衛教網提供5種控制關節炎的方法:

1.保持活動:避免長時間保持一個姿勢,例如在辦公桌前工作、在家看書或看電視時,每15分鐘站起來伸展一下。

2.開發身體力量:發揮最強的關節和肌肉的力量來減緩關節損傷。為了保護手指和手腕關節,可以運用手臂或肩膀的側面推開沉重的門,或是為減少上樓梯的膝蓋壓力,讓強壯的腿走在上方,而較無力的腿位於下方。

3.預先計畫行程:事先計畫可以簡化安排的行程,把較困難的動作降到最低,比如煮飯前可以事先備妥一套清潔或愛好的物品放在需要的地方,節省使用關節的次數。

4.使用省力工具:擅用簡易的小工具可以使你更輕鬆省力。例如橡膠握把可以幫助關節炎患者更好地抓握水龍頭、鋼筆、牙刷等物品,目前很多藥局都有為關節炎患者提供各種的輔助工具。

5.請求尋求幫忙:許多關節炎患者會擔心自己過於依賴他人,即使只有極少數的關節炎患者導致嚴重殘疾。儘管情緒壓力大,如有任何需要,也不要害怕向親友尋求幫助,向親友們說明關節炎如何影響你的生活。

參考資料:5 ways to manage arthritis and keep it from slowing you down

(文授權提供/健康醫療網)

(中時新聞網)