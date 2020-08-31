美豬牛開放進口，台北市長柯文哲31日嗆民進黨「實在有點鴨霸」，過去說不可以現在說可以，總要說明一下理由是什麼，到現在為止政策都互相矛盾。

柯文哲今早出席「世界自殺防治日」活動，會後被問及北市是否仍堅持瘦肉精零檢出，柯指出，這件事實在太突然了，中央政府事先也沒有跟大家商量，明年元旦就要開放，這實在是有點「鴨霸」，過去民進黨說不可以，現在說可以，總要說明一下理由是什麼。

他表示，到現在為止民進黨開放美豬牛的政策都互相矛盾，到時候要進口有瘦肉精的美國豬肉，學童的營養午餐不可以用，現在是進口美豬可以有瘦肉精，可是國內的不可以，以一個科學家來看，奇怪了，這些政策怎麼互相矛盾。

柯文哲說，給民進黨一個時間說清楚、講明白到底要怎麼做，到底是只有豬肉還是有內臟，管制措施怎麼做，他也不要跟民進黨口水戰，等民進黨講清楚後再來回應。

至於衛福部長陳時中稱讓美豬牛進口是換取台灣國際地位，柯文哲強調，大家對於怎麼做還搞不清楚，等民進黨講清楚再來完整回應。

柯文哲也說，法令還沒更改前，法令有效，台北市自治條例規定瘦肉精零檢出還沒更改，或中央法令還沒公布前，就照目前制度。

(中時 )