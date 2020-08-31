農田水利會將於10月改為公務機關，反消滅水利會、護水護產顧農民嘉南自救會明天將代表300多位嘉南農田水利會會員，向台北高等行政法院提出行政訴訟，聲請定暫時狀態假處分。多位無黨籍、國民黨籍台南市議員，31日在市議會舉行記者會聲援此一行動，痛批政府違法亂紀。

2個自救會聲請的假處分，訴求此案訴訟裁判確定前，禁止政府強制承受水利會所有水權及資產；禁止設立農田水利署等新的公務機關；禁止新公務機關掛牌使用原水利會辦公廳舍；禁止水利署將嘉南農田水利會的水權變更登記為中華民國所有，此一行動主要目的就是要阻止國家強制沒收水利會的水權及資產，並阻止農委會農田水利署10月1日正式掛牌，以及全台17個農田水利處掛牌。

市議員陳昆和、張世賢、方一峰、蔡育輝、王家貞、許至椿、尤榮智、張世賢、盧崑福、曾培雅等人，以及反消滅水利會嘉南自救會長暨前嘉南農田水利會長徐金錫、護水護產顧農民嘉南自救會長謝耀慶、自救會法律顧問暨前台南縣長蘇煥智、前行政院政務委員高思博等人，在市議會共同舉行「護水護產顧農民」記者會，高喊「護水、護產、顧農民，反對消滅水利會！」

與會人員質疑，烏山頭水庫農民出資超過70％，曾文水庫農民也出資58％，水權是農民歷代祖先投資累積所換得的農業用水權，只是登記在水利會的名下，政府為什麼可以未經合法徵收程序，就將這些財產及水權全部搶奪變成國家的？

自救會更痛批，所謂的水利會「升格改制」，根本就是「騙局」，實質就是消滅水利會、搶奪農民水權及財產，企圖犧牲農民的灌溉用水，圖利工業財團金主；尤其，嘉南水利會原有灌區水源已經不足，未來還要擴大灌區外37萬公頃農地，這些灌區外的非會員，並未參加早期水利設施投資，等於讓30多萬原投資會員更缺水，如此亂搞是會讓台灣的農田水利灌溉系統崩潰。

(中時 )