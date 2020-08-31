「拒絕含瘦肉精豬肉，捍衛全民健康！」國民黨新竹縣黨部31日開記者會，藍軍縣議員以蔡英文和賴清德等曾反對美豬進口的談話，痛批如今卻要開放進口是不顧人民健康，做不來就應該下臺，「中央不做，地方來做！」

縣府已訂定「新竹縣食品安全管理自治條例」，要求豬肉及其製品不得檢出乙型受體素，出席的縣議員陳凱榮等人表示，竹縣對豬肉要求瘦肉精「零檢出」，對瘦肉精「零容忍」，將會在議會透過修法，訂定相關罰責，保障民眾健康。

國民黨新竹縣黨部書記長王秀如表示，過去民進黨在野時，強烈反對含瘦肉精豬肉進口，2012年3月7日民進黨黨團更大動作召開記者會，要求瘦肉精零檢出，甚至在各地方黨部掛起看板全力反對。

當時，民進黨從地方縣市長到中央民代，從黨主席到基層黨員，對含瘦肉精的豬肉開放都是反對再反對，但現在卻以「國際標準」的障眼法要開放進口，完全妄顧全民健康。

縣議員陳柏維、劉建民、林增堂、蔡志環、林秉君及吳菊花等人，以臺灣民眾平均每年食用8公斤牛肉、40公斤豬肉，輪番對蔡英文號稱最會溝通的政府，卻未經溝通就宣布開放含有瘦肉精豬肉進口，不僅傷害臺灣養豬業，更完全不顧人民健康。

議員們並以臺灣民眾平時就會食用豬內臟，甚至當作補品，一旦含瘦肉精豬肉進口，將會嚴重衝擊夜市生意，香腸和肉鬆等加工品若是使用疫肉精豬肉，更將嚴重危害下一代健康。

議員們並以蔡英文說過「拒絕疫肉精，要求政府重啟談判，政府做不來就下臺」，賴清德曾說「希望中央嚴格把關，不開放含有瘦肉精的肉品進口」，直批現在執政換了位子就換了腦袋，民進黨不顧人民健康，國民黨來捍衛，「中央不做，地方來做」！

(中時 )