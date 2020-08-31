中國31日對原產於澳洲的葡萄酒發起反補貼立案調查，是自近期暫停部分澳企對中國牛肉出口後又一舉措，反映出中澳緊張氣氛。

中國商務部31日官網公布，自2020年8月31日起對原產於澳洲的葡萄酒進行反補貼調查，預計2021年8月31日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年2月28日。

值得注意的是，中國剛在18日對一批原產於澳洲的進口相關葡萄酒進行反傾銷立案調查。而在上周，中國也暫停一澳洲企業對中國的牛肉出口。

(工商 )