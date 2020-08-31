中國對澳洲進口葡萄酒 發起反補貼調查 11:062020/08/31 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國31日對原產於澳洲的葡萄酒發起反補貼立案調查，是自近期暫停部分澳企對中國牛肉出口後又一舉措，反映出中澳緊張氣氛。 中國商務部31日官網公布，自2020年8月31日起對原產於澳洲的葡萄酒進行反補貼調查，預計2021年8月31日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年2月28日。 值得注意的是，中國剛在18日對一批原產於澳洲的進口相關葡萄酒進行反傾銷立案調查。而在上周，中國也暫停一澳洲企業對中國的牛肉出口。 (工商 ) #中國 #反補貼 #調查 #原產 #葡萄酒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 詹長權陳秀熙IRB爭議 台大將調查 04:102020/08/31 生活新聞 一位青年對兩岸關係的見解（上） 04:102020/08/31 兩岸藝文 時空環境沒變 瘦肉精零檢出 國際標準也沒變 侯友宜嗆 是總統您變了 04:102020/08/31 政治要聞 大內宣 陳時中今上廣播說個夠 04:102020/08/31 生活新聞 商品期貨趨勢專欄－原油庫存減 多方格局不變 04:102020/08/31 證券．權證 跳脫舊時代的「三民主義統一中國」 04:102020/08/31 時論廣場 中華民國可以是台灣方案 04:102020/08/31 時論廣場 吳怡農攜手AIT 探討國安新觀念 04:102020/08/31 政治要聞 專家傳真－新加坡金融業如何為數位轉型做準備 04:102020/08/31 專題周報 波特蘭衝突釀1死 川普半夜發狂痛譙市長無能 09:232020/08/31 國際 財經熱門新聞 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 石油巨頭殞落 台經濟中流砥柱危機來了 老謝：台塑集團小心！ - 財經 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 超高齡社會來臨 全齡友善宅成建築新寵兒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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