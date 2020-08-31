3天內連打5場的紐約「地鐵大戰」結束，洋基在31日的雙重賽橫掃大都會，首戰以8-7、次戰以5-2獲勝。兩場都「延長」到第8局，並且都有戲劇性演出，洋基首戰最後半局狂追5分逆轉，次戰則由桑契斯(Gary Sanchez)在延長賽敲出滿貫全壘打。

首戰7局下，大都會領先5分，洋基已兩人出局，只靠著失誤登上一壘，他們贏球的機率僅有0.2%。但是大都會連續四壞球與觸身球不慎弄成滿壘，渥特(Luke Voit)一支滾地安打敲回2分。此時投手暴投洋基再跑回1分，最後希克斯(Aaron Hicks)轟出全壘打清空壘包，雙方7比7平手！

第8局進入突破僵局，厄薛拉(Gio Urshela )以再見安打收下比賽，洋基首戰闖過了500分之1的獲勝機率。

次戰轉變為投手戰，雙方1比1打到8局上，大都會又是兩個四壞保送塞成滿壘，此時洋基突然換上桑契斯代打。桑契斯是捕手，首戰蹲捕之後在第2戰休兵，打擊率只有0.123，但他還是被叫上來打。結果桑契斯不但打擊出去，還是一發453呎的滿貫轟！

桑契斯說：「我最近很焦慮，因為我沒有如預期般貢獻球隊。這球打中之後我就知道一定很遠，起碼能讓我們得分，所以我停在原地看著球飛出去。」

大都會兩戰都是毀在牛棚手上，關鍵時刻包括失誤、觸身球、四壞球全數出籠，但他們主要還是輸給洋基的好運。並且若不是突破僵局制奉送1位跑者，首戰的勝負還很難說，桑契斯也不能演出生涯首次代打滿貫炮了。總計地鐵大戰洋基3勝2負，雙方各贏兩場雙重賽。

(中時新聞網)