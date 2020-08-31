不只開放美豬 農委會同步放寬瘦肉精做養殖飼料 11:082020/08/31 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農委會公告修訂動物用藥管理辦法，擬放寬瘦肉精做為畜牧藥用飼料。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央宣布開寬美豬、美牛進口，引發民眾憂心吃到含瘦肉精豬肉疑慮，有民眾爆料，不只這樣，農委會也在8月28日修正動物用藥管理辦法，修正乙型受體素萊克多巴胺，也就是俗稱瘦肉精做為牛、豬飼養飼料，爆料者直稱，一旦該法修訂後台灣的牛豬全都會被污染。 根據爆料者提供的農委會最近公告，該管理辦法在8月28日公告，7天後就可施行；其內文規範乙型受體素禁止製造、調劑、輸入、輸出，但卻不包含拿來做為牛豬藥用飼料。 (中時 ) #飼料 #瘦肉精 #農委會 #管理辦法 #乙型 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 扁爆AIT前處長楊甦棣祕辛 美施壓 開放美豬牛是政治問題 04:102020/08/31 政治要聞 時空環境沒變 瘦肉精零檢出 國際標準也沒變 侯友宜嗆 是總統您變了 04:102020/08/31 政治要聞 政府開放瘦肉精美豬 陳保基預告還沒結束 11:382020/08/30 政治 一篇新聞稿戳破政府開放美豬說謊假象 洪孟楷找到證據了 09:022020/08/31 政治 陳吉仲保證 國內不會核准申請 04:102020/08/31 生活新聞 陸外資獨資公募基金 貝萊德搶頭香 04:102020/08/31 產業財經 外食族不想吃到美豬 農委會Q＆A趕緊看 17:262020/08/30 生活 放寬美豬美牛進口爭議 陳建仁：安全不用擔心 08:032020/08/31 政治 美豬、美牛突喊解禁 陳時中坦言：來得太快了 08:532020/08/31 生活 達利歐、巴菲特改抱黃金 看透兩大股神的新買進邏輯 00:012020/08/31 財經 生活熱門新聞 「梅莎」海警機率曝光 彭啟明：恐進入颱風密集期 - 生活 「紙本藝FUN券」9點開搶 申請Q＆A一次看 - 生活 又有颱風 氣象局：「海神」最快下周生成 - 生活 勞保年金改革溯及既往 133萬退休勞工恐少領1／3 - 生活 中颱梅莎「加速膨脹」 專家：48小時內直攻強颱 周二達巔峰 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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