中央宣布開寬美豬、美牛進口，引發民眾憂心吃到含瘦肉精豬肉疑慮，有民眾爆料，不只這樣，農委會也在8月28日修正動物用藥管理辦法，修正乙型受體素萊克多巴胺，也就是俗稱瘦肉精做為牛、豬飼養飼料，爆料者直稱，一旦該法修訂後台灣的牛豬全都會被污染。

根據爆料者提供的農委會最近公告，該管理辦法在8月28日公告，7天後就可施行；其內文規範乙型受體素禁止製造、調劑、輸入、輸出，但卻不包含拿來做為牛豬藥用飼料。

(中時 )