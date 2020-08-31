「美國股神」巴菲特（Warren Buffett）在今年90歲大壽當日的一份新聞稿指出，所掌管的控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）已經在過去1整年收購日本5大商社略高於5%的股權。此外，日本7月工業生產指數創下史上最大單月漲幅，激勵日股31日早盤大漲近450點。

安倍晉三上周五(28日)宣布因個人健康因素請辭日本首相，目前傳出呼聲最高的日本官房長官菅義偉有意接班日本首相，角逐自民黨總裁，自民黨前幹事長石破茂、政調會長岸田文雄、防衛大臣河野太郎等人同被視為下一任日本首相人選，讓後安倍時代能順利接手受到新冠肺炎疫情的日本經濟，安倍晉三也在周一與美國總統川普通話，保持日本政局穩定。

日股在上周五收盤大跌逾300點後，周一(31日)開高走高，早盤一度大漲459.67點。截至上午10點55分，日經225指數上漲446.82點或1.95%、暫報23,329.47點。

日本經濟產業省31日公布最新數據，日本國內經濟活動重啟之下，帶動2020年7月日本工業生產指數季調後報值為86.6，月增8.0%，連續第2個月呈現上漲趨勢，雖指數仍保持在低水位，但仍顯示日本經濟正在復甦。當月日本工業生產指數，原數值為年減16.1%、至89.8。

波克夏則是過去1年在東京證交所透過一般交易，買進伊藤忠商事（Itochu Corp）、丸紅（Marubeni Corp.）、三菱商事（Mitsubishi Corp）、三井物產（Mitsui & Co.）與住友商事（Sumitomo Corp）等5家商社略高於5%的股權，若依照上周五收盤價來計算，巴菲特持股價值為62.5億美元。該消息披露後，丸紅股價飆漲12%、伊藤忠商事漲5.11％，創下10年來新高紀錄。

伊藤忠商事近期才完全收購日本全家在外流通股權，日本全家也準備在日股下市，完全成為伊藤忠商事這個龐大財團的一部分。

(中時新聞網)