基隆市中華國小正式轉型雙語學校，市長林右昌親自到學校迎接學生、陪伴新生展開小學生活，在實行揭牌儀式時，他承諾，市府會繼續在其他學校推動雙語教學。

林右昌表示，基隆市從這學期開始成立兩所雙語小學，分別是中華及中興國小，從一年級開始就有三分之一的課程使用英語教學，並在校內營造英語環境，加強學習能力，而中華國小只是一個開端，未來會在各校持續推動。

為歡迎新生入學，基隆市長林右昌一早前往中華國小，替學生戴上象徵智慧的航海帽。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

林右昌更指出，市府近年投入很多資源改善學校教學環境，也有所成果，其中畫分三階段，在所有教室推動數位化，已領先雙北3到4年；至於英語教學方面，基隆和雙北一樣，將英語教學向下延伸至一年級，林右昌強調，相信一系列的推廣，學子能得到更好的資源和環境。

為歡迎新生入學，林右昌一早前往中華國小，替學生戴上象徵智慧的航海帽、英語外師遞上代表勇氣的劈浪劍，並由教育處長林祝里晉封孩子為中華小勇士，市府與學校更準備雙語書籍、文具組與運動用品組做為見面禮，期許小一新生有好的開始。

(中時 )