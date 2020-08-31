中央宣布將開放美豬進口，過去高呼反對的民進黨縣市長被質疑是「昨非今是」，台南市長黃偉哲31日上午受訪時稱，現在與過去「有些相同、有些不同」，當初國民黨贊成時，對於生產者、消費者沒有配套，也沒有生產履歷制度，而且目前國際情勢也不一樣，當初沒有中共軍機在台灣附近繞來繞去，「所以不是我們腦袋變得不同，大家腦袋都很清楚。」

黃偉哲表示，首先，當初執政的國民黨是贊成的，在野的民進黨是反對的，而現在執政的民進黨是有條件支持，在野的國民黨卻是全台反對，因此美國在台協會（AIT）曾說美牛不是科學問題，也不是健康問題，而是政治問題.，「從這個角度來切入的話，也沒有什麼不對。」

黃偉哲還說，再來是過去政府針對生產者，並沒有設立100億元的「養豬產業發展基金」，對於消費者來說，也沒有生產履歷制度，所以這個部分也有當初不同。

黃偉哲也稱，國際情勢當然也不同，當初並沒有新冠肺炎，也沒有中共軍機在台灣附近威脅，當初也沒有美中貿易談判、美中關係緊張，結果前總統馬英九還在沒有任何配套措施下，直接答應了美國人的條件，「讓人覺得怪怪的。」

黃偉哲也補充，美國不管是民主黨、共和黨，其實美國國家利益都是一致的，且雖然過去日本、韓國沒有同意美牛、美豬進口，但現在日韓都已經同意，大陸也增加進口美牛、美豬，「現在情勢有變動。」

黃偉哲重申，台南市午餐一定是使用本產豬肉，也會要求南市廠商團膳，另外，也會讓業者申請本產豬肉標章，並定期追查，若是發現業者使用非本產豬肉，或是使用含萊克多巴胺的肉品，將以《食品安全衛生法》開罰。

(中時 )