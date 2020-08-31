財政部關務署基隆關在8月24日當天，一天內發生兩件大事，隸屬基隆關的八里分關發生系統設定錯誤，影響5.8萬件快遞貨物通關速度；當天下午，一名基隆關主管電腦資訊的關員被發現輕生身亡。兩件事是否相關，關務署政風室仍在調查。

財政部關務署表示，因海關通關系統設定錯誤，導致基隆關八里分關海運快遞貨物在8月21日（周五）下午4時至8月24日（周一）上午10時期間約5.8萬件海運快遞貨物必須以人工查驗方式辦理通關，大幅影響通關速度。

據自由時報報導，台北港相關業者表示，這次被影響的快遞貨物，全部「未審未驗」放行，除了X光檢查有問題的貨物會被拉下來，所有貨物都被大放送。

而24日鎖單事件爆發後，下午基隆關一名主管電腦資訊相關關員輕生，關務署僅低調表示，該關員疑似不堪長期身體病痛。但據解，該關員生前2個星期還到關務署大鬧，目前關務署政風室已介入調查。

(中時新聞網)