自稱「蘆竹王陽明」的男子李威德，偷拍自己與前女友、女網友的性愛過程散布，影片多達300GB，歷審依違反兒少性剝削、散布猥褻影像等罪將李男判囚10年，另有可易科罰金部分，判刑2年8月，最高法院駁回上訴定讞，李威德須入獄服刑。

李威德和女友交往期間，瞞著女友以電腦偷拍2人歡愛影片，分手後他竟恫嚇對方，後來李上網結識3名女網友用電腦偷拍性愛過程，其中1名女網友交往1個多月後疏離，李竟傳影片截圖恐嚇對方，揚言散布，事後陸續上傳性愛影片到Youtube、臉書和Line群組。

李也趁他學姊到訪時，竊取學姊手機裡的性愛影片上傳網路，被學姊發現報警提告，檢警到李男家中搜索才發現李惡行，查扣性愛影片高達300GB。

一審及二審都認為，李男的犯行造成少女和被害女子受到極大畏懼和痛苦，依兒童及少年性剝削防制條例判囚10年，另有2年8月可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )