對於高雄巿議會國民黨團抗議美豬進口，民進黨高雄巿議員林智鴻反批認為國民黨團根本就是在企圖誤導視聽，製造恐慌。

林智鴻說，我們的立場很清楚，就是台灣人民的健康優先，我們要相信台灣的豬農，不用怕美國豬。他覺得，這是科學的問題，既然國際已經定新的標準，就以新的國際標準來因應各項重要國際貿易。

他表示，國產豬除了在國中小營養午餐，未來也會建請高雄巿政府，包括坐月子中心，醫療院所與長照中心等，鼓勵使用國產豬，讓台灣的豬農增加信心。

他也提到，養豬基金百億的部份，也希望高雄市政府未來會主動爭取，擴大整個台灣豬的品牌宣傳。他認為，這個同時可以兼顧國民健康、豬農權利以及國際貿易、台灣的利益等。

對於藍軍議員有意提案修改自治條例，林智鴻說，議員本來就有提案的自主權，完全尊重，但其實還是要回歸到科學，這是一個科學的標準，國際的規範應該回歸科學，整體國民的健康跟國家的商貿、利益共同考量，才是對全高雄市民，對全台灣國人最大的福氣。

(中時 )