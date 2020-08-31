《商情》鋼筋、廢鋼、型鋼皆平盤 11:082020/08/31 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼皆為平盤；業者表示，因原物料價格居高思危，稍微向下調整價格，加上鋼廠普遍出手謹慎，使鋼筋買盤呈現觀望態度，欲漲不易，因此本周開出平盤，而下周平盤機會亦大。 本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸7600元，鋼筋平盤，每公噸15300元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至123.25美元；日本2H廢鋼每公噸跌至283元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸273元。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #型鋼 #跌至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》豐興本周全面平盤 11:082020/08/31 財經 假人頭投保 將廢聘並重罰 04:102020/08/30 社會新聞 《商情》膠工不足 東京期膠持續攀至六個月高價 10:002020/08/31 財經 用心製輥 成就行業隱形冠軍 04:102020/08/31 兩岸新聞 中職》AKIRA接受郭泰源指導 開球卻差點打到董事長 17:422020/08/30 體育 權值股遭拋售！台股尾盤爆量470億、收跌137點 月線終止連4紅 14:112020/08/31 財經 《鋼鐵股》燁興9月碳鋼盤元、不鏽鋼盤元雙漲 14:492020/08/31 財經 《商情》料中國鋼鐵需求增長 鐵礦石價格反彈 12:162020/08/31 財經 《商情》空頭回補 激勵LME期銅觸及2年高點 10:002020/08/31 財經 旅遊業力拚國旅 偽搭機遊韓夯 04:102020/08/30 生活新聞 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 川普選前不會放手 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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