本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼皆為平盤；業者表示，因原物料價格居高思危，稍微向下調整價格，加上鋼廠普遍出手謹慎，使鋼筋買盤呈現觀望態度，欲漲不易，因此本周開出平盤，而下周平盤機會亦大。

本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸7600元，鋼筋平盤，每公噸15300元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至123.25美元；日本2H廢鋼每公噸跌至283元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸273元。(商品行情網)

(時報資訊)