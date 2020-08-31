今年第2季起，大型貨櫃聯盟調控供給奏效下，歐美5月陸續解封後，船舶、貨櫃出現調度不及，美洲航線運價飆漲，上周遠東-美東每40呎櫃報價衝上4,200美元，創10年來新高。海運價格勁揚，加上空運價格維持高檔，帶動今天航運族群中，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、台驊投控(2636)、建新國際(8367)、中菲行(5609)、捷迅(2643)及正德(2641)走勢強勁，多檔出現攻頂表現。

今年受疫情影響，燃油價格大跌，而空運需求大增，海運貨櫃三大聯盟2月透過減班減艙、降速跑船以降低供給運力。而近期主要受惠歐美需求回升，船舶、貨櫃都出現調度不及，歐、美線運價齊漲，美西40呎櫃來到3,639美元、周漲5.8％，美東每40呎櫃衝破4000元，來到4,207美元，周漲6.4％。

今年以來國際油價走低，使得高低硫油價差今年以來60～80美元/噸震盪，有助於航商降低其燃油成本。而貨櫃航運業原本減艙的運能都已恢復，但受到華為事件、大陸十一長假，各家業者搶著出貨，導致需求太急，運價漲不停，旺季太旺情況有可能延續到第4季中旬。

Alphaliner最新預估，明年供給增速約2.8％、需求增速7.2％，近期馬士基也預期明年貨運量可望恢復至疫情前水準，讓貨櫃業未來半年獲利持續看漲。

(時報資訊)