世紀鋼(9958)因應離岸風電需求，持續擴增廠房，新增資本支出預算約48.7億元；世紀鋼股價開高走高，盤中漲到122元，再創新高。

世紀鋼28日代子公司世紀離岸風電設備公告，董事會核准建廠計畫案，新增資本支出48.7億元，將用於興建廠房及購置生產設備。

世紀鋼表示，台北港有一至三期工程，一期廠房已在5月建置完成。截至目前，實際建廠房及購置生產設備支出約19.57億元。台北港一至三期工程預計斥資約68.27億元。

世紀鋼於台北港第一期已投產，第二、三期工程預計今年底前完工，一至三期工程總計耗資約68.27億元，預計明年第一季開始投產。風電產能部分，筒式水下基礎（jacket）年產能將逾40座，基樁（pin pile）年產能約在180至240支之間。

另外，子公司世紀離岸風電設備將向新光鋼鐵購買鋼構，總計1萬4849噸，做為建廠鋼構工程使用，金額共計5.57億元，並向關係人世紀鋼購買鋼柱及鋼樑共1萬6577噸及天車桁架一組共12支，共計7.87億元，亦做為建廠所需之鋼構之用。

受惠離岸風電出貨續增，世紀鋼第2季每股盈餘達1元，上半年EPS 1.58元。世紀鋼今日再創新高價122元。

世紀鋼受惠風電訂單逐步放量、傳統鋼構需求也強勁，7月營收月增逾2成並創單月歷史新高。隨著風電貢獻逐漸擴大、鋼構業務穩定，今年展望樂觀。公司第三季有機會再簽下台電、NPI各300MW的新風電訂單，能見度將到2024年。

(時報資訊)