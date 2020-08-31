台股近日區間震盪、資金輪動快速，下半年營運展望轉佳的造紙類股續獲市場資金關愛，今（31）日類股指數再度開高走揚，一度度勁揚4.16％至275.67點，再創2017年10月中以來近3年高點，早盤維持逾3％漲幅，領漲盤面各類股。

其中，造紙大廠正隆（1904）飆升9.62％至30.02元，創1995年7月中以來近25年2個月新高。工紙大廠榮成（1909）勁揚6.1％至17.4元、代銷榮成工紙的寶隆同步勁揚5.41％至15.6元，雙雙登近半年高點。

永豐餘（1907）開高穩揚逾1.5％，最高上漲3.87％至18.8元，續創2004年6月中以來近16年3個月新高。旗下華紙（1905）同步穩揚逾1％，最高上漲2.68％至9.95元，登2019年9月中以來近1年高點。僅士紙（1903）小漲0.7％翻黑挫跌達2.78％，表現明顯疲弱。

榮成表示營運最壞時期已過，中國大陸造紙廠7月稼動率已恢復正常水準，預期工紙需求自9月轉強，仍看好第四季傳統旺季營運表現，下半年營運可望苦盡甘來。而讓營運受苦2年半的中國大陸「禁廢令」明年全面生效，有助榮成取得較公平競爭局面。

正隆也看好下半年工紙紙器市況，對營運維持審慎樂觀。其中，越南平陽造紙廠可望維持約1成成長，3座紙器廠產能即將全數滿載，全年可望成長1成，台灣工紙紙器下半年亦可維持成長，其中紙器全年估成長2％。

永豐餘雖對下半年營運審慎看待，但投顧法人認為貢獻最大的工紙紙器事業群營運將持續好轉，可帶動第三季營收季增5～9％。華紙則認為，第三季為全球漿廠長期例行歲修期，在需求回升、供給降低情況下，預期營運可望較第二季好轉，第四季買氣有機會回溫。

(時報資訊)