台鐵斗南站跨站式站房本周六啟用。（台鐵局提供）

紀念套票。（台鐵局提供）

紀念套票。（台鐵局提供）

施工2年9個月，斗南站跨站式站房將於本周六啟用，臺鐵局將於啟用典禮當日上午9時30分起，在斗南舊站候車室發售1000套紀念套票，每套售價新台幣200元。臺鐵局表示，每人限購5套，現場備有新站啟用紀念戳章，歡迎喜愛鐵道民眾購買珍藏。

臺鐵局為增進斗南站及鄰近地區旅客搭車方便性，2017年12月開始進行跨站式站房新建工程，歷經2年9個月，第一階段新站房訂於9月5日啟用，站內新設有無障礙電梯4座、電扶梯6座等，並可由鐵路東、西兩側進出車站。

斗南跨站式站房啟用後，除提供旅客更好的服務品質外，新設跨站式站房導入綠建築設計，與舊有站房及鐵道倉庫群具有高度和諧性，符合當代永續節能減碳的共通方向。

斗南鎮擁有布袋戲偶、木雕、竹藝及葫盧雕刻藝術等傳統藝術文化，藉由新站房外觀傳達「斗南木藝」的意象，整合傳統藝術及生活的核心，將原有的生活美學館、他里霧繪本館及糖鐵公共藝術串聯。跨站式站房融入後方高聳的雲林大尖山，新穎且充滿自然山水地貌的設計，將成為斗南新地標。

(中時 )