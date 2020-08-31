高市議會國民黨團酸陳其邁遇到開放美豬進口議題，馬上「暖男變軟男」。（林宏聰攝）

國民黨發動各地方議會黨團反美豬進口，高市藍營31日上午開記者會響應，強調捍衛民眾食安「中央不做，地方做」，將提案增修《食品安全衛生管理自治條例》，明確要求瘦肉精「零檢出」，並加碼禁止日本核食在高雄販售，國民黨議員更諷刺市長陳其邁「暖男變軟男」，遇到中央政策就失憶，忘了自己當年曾說「如果讓瘦肉精豬肉進口，那一天絕對是總統下台的時候！」

高市國民黨議會黨團上午開記者會，宣誓10月定期大會開議時，將啟動地方自治條例修法，明確規定豬肉及其製品不得檢出乙型受體素，也就是瘦肉精，此外，黨團更強調為了保障市民食品安全，將加碼增修自治條例，要求高雄轄內不得販售來自日本受輻射汙染地區生產、製造或加工的食品。

議員李雅靜指出，農委會8月28日在網站上發布修正公告，直接將動物用藥品管理法修正為「乙型受體素為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品。但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺含藥物飼料添加物」，亦即未來台灣飼養的牛隻、豬隻，也可能使用含瘦肉精的飼料，對國人身體健康影響非常大。

議員陳美雅要求蔡英文總統出面說清楚，是否有跟外國簽訂任何協議？有沒有透過國際上的政治利益交換，出賣國人的健康？

「陳其邁敢嗆蔡英文總統下台嗎？」議員邱于軒痛批，陳其邁自稱「暖男」，但現在根本是「軟男」，遇到中央政府所有的政策，他就轉彎、失憶，忘記自己曾經講過「如果讓瘦肉精豬肉進口，那一天絕對是總統下台的時候」，所以當時的陳立委打臉現在的陳市長，證明陳其邁始終還是以政治利益掛帥，枉顧高雄市民的食品安全。

(中時 )