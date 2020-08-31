在美國嚴苛的晶片禁令下，華為難以在王牌業務手機繼續施展拳腳，不過有消息稱華為正將資源轉移至雲端業務，因為該業務仍可獲得英特爾等公司提供的美國晶片。

華為在1月時已將雲端與AI業務從BU（事業部門）升至BG（事業群），與運營商BG、企業BG、消費者BG並列。當前美國禁令下預計也會讓華為專注發展雲端與AI業務BG。

英國金融時報引述知情人士報導，雲端業務能使華為穩定大陸市場，當地政府也會在公共雲等合約上支持華為。而華為目前加大提供雲端服務的力度。

報導引述專家分析，華為仍可以取得雲端業務需要的半導體、晶片，主要因為華為伺服器供應商英特爾在2019年就取得向華為供貨的許可證，僅管美國在2020年加大對華為半導體的限制，但這些許可證仍有效。

華為雲端與AI主要使用的昇騰與鯤鵬晶片都基於安謀架構，因為禁令恐無法生產，但只要可使用英特爾CPU，華為就可以持續該業務，而其他電子零件預計在採購上也不會有太大問題。

(工商 )