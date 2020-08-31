一名牙籤男雖然「武器不大」，但鬥志高昂，看上一名美麗人妻後，展開猛烈追求，起初人妻百般拒絕，最後拗不過他的死纏爛打，終於卸下心房接受，2人多次展開激烈床戰，某次啪啪到一半，人妻的小兒子突然開門想討東西吃，意外驚見媽媽與牙籤男偷情春光，老公後來得知被戴綠帽，氣的對小王提告。

鄭弘儀日前在《新聞挖挖哇》節目分享牙籤男大戰人妻，又被人妻兒子目睹活春宮案例。（圖／翻攝自畫面）

電視主持人鄭弘儀日前在《新聞挖挖哇》分享一起案例，一名人妻原本不願背叛丈夫及家庭，屢次拒絕小牙籤男的追求，不過「烈女最怕纏郎」，最來還是忍不住出軌，多次和對方發生關係，某次牙籤男難忍慾望，直接衝到她家滾床單，床戰到一半時，突然停戰，原來，人妻小兒子因為肚子餓，突然開門找媽媽討東西吃，不料意外目睹媽媽偷情活春宮。

後來老公知道妻子偷吃，氣得向法院提告，並對牙籤男求償35萬元。許常德在節目中表示，用求償方式彌補心理感覺怪怪的，「我覺得如果這件事情越要求償，求償金額越大，表示我在這方面受了很大的傷」，這樣反倒是把另一半物化，當作商品貼價錢，如果丈夫真的不能接受就選擇離婚，接受的話就講好理由，不然心中疙瘩永遠都難解。主持人鄭弘儀也開玩笑說，求償金額也很難定義，如果知道小王是「牙籤」大小，丈夫求償金是不是就無法開太高？

許常德日前也在《新聞挖挖哇》透露多年前收到一名再婚女藝人的喜帖，但由於婚禮辦在中南部，路途遙遠便沒有出席，但有請友人代包紅包3600元，沒想到某次巧遇時，對方竟當眾嘲諷他「包那麼少，還敢把金額講出來」，這讓許常德當場大動肝火，直接回嗆對方：「我們根本就不是朋友」。

即便事隔多時，許常德提起此事仍是難掩怒火，不解對方怎會把婚姻用價錢衡量，更認為若是朋友是不會脫口而出這種話。

(中時新聞網)