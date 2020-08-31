新北市新莊警分局1名蕭姓員警（22歲），昨清晨近6時騎乘黃色紅牌重機上班途中，行經幸福路與思源路口，遇到對象葉姓老翁（67歲）駕車違規左轉，閃避不及當場攔腰撞上，員警被噴飛5公尺遠，翻滾4圈倒地，左腿骨折哀嚎送醫，老翁下車查看驚呼「慘了！」

小客車違規左轉，蕭姓員警反應不及，煞車「抓孤輪」迎面撞上。（許家寧翻攝）

員警被噴飛5公尺遠，共翻滾4圈倒地，左腿骨折送醫。（許家寧翻攝）

蕭姓員警30日上午5時50分，騎乘私人重機前往派出所上班途中，在思源路與幸福路口迎面看見銀色自小客車左轉，剎車不及，前輪「抓孤輪」撞上，騎士飛過車頂在空中轉了一圈，然後倒地翻滾3圈，趴在路旁，讓附近停等紅燈民眾都看傻了眼。

騎士飛過車頂在空中轉了一圈，然後倒地翻滾3圈，趴在路旁。（新莊警分局提供／許家寧新北傳真）

葉姓老翁的自小客車右後方車門被撞凹，車窗碎裂。（新莊警分局提供／許家寧新北傳真）

蕭姓員警的機車則後照鏡斷裂，車身有多處擦傷。（新莊警分局提供／許家寧新北傳真）

葉姓老翁的自小客車右後方車門被撞凹，車窗碎裂，蕭姓員警的機車則後照鏡斷裂，身上有多處擦傷、左腿骨折，痛得倒地哀嚎，老翁連忙下車查看，關心員警傷勢，警消獲報將傷者送往台北醫院救治，經醫生初步診治為左大腿變形骨折。

新莊分局長林武宏聞訊趕往醫院慰問，他表示，員警蕭名凱為警專36期畢業，目前在昌平派出所服務，平時表現認真，熱愛騎紅牌重機，8月查獲一起竊盜與毒品通緝犯，傷勢經手術後，已無大礙，但麻藥未退，尚在病房休息中。

警方調查，思源路往板橋方向禁止左右轉，初步研判葉姓男子駕車違規左轉幸福東路為肇事主因，至於對向車輛的蕭姓騎士則無肇事因素，雙方經實施酒測，酒測值均為零，詳細相關事故原因，有待警方進一步釐清。

(中時 )