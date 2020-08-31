美國搖擺州明尼蘇達州6名民主黨籍市長28日聯合發布公開信，宣布支持美國總統川普連任，他們痛批民主黨籍總統候選人拜登在當地毫無作為，對於勞工階級而言遙不可及。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國搖擺州明尼蘇達州的鐵嶺地區（Iron Range），6名民主黨籍市長28日聯合發布公開信宣布倒戈，公開支持川普，這6名市長包含圖哈伯斯市（Two Harbors）市長史萬森（Chris Swanson）、維吉尼亞市（Virginia）市長庫夫（Larry Cuffe）、齊澤姆市（Chisholm）市長占帕（John Champa）、艾利市（Ely）市長諾瓦克（Chuck Novak）、埃弗萊斯市（Eveleth）市長弗萊薩維傑維奇（Robert Vlaisavljevich），以及巴比特市（Babbitt）市長祖潘基奇（Andrea Zupancich）。

信件指出，當地人投給民主黨數十年，但只看到全美國選民的工作機會流失、產品被課徵關稅、政府支持糟糕的貿易協議，年輕世代離開鐵嶺地區，到其他地方尋求薪水更好的工作，以支撐家庭經濟，「像拜登這樣的政客對勞工階層毫無幫助。」

除此之外，6名市長更公開批評民主黨，「今天，我們已經認不得民主黨了，它已經太靠左傾，再也不能宣稱是勞工階級的擁護者，在鐵嶺地區建立生活、支撐家庭的那些辛勤工作的明尼蘇達州民已經被激進民主黨人所遺棄，我們並沒有選擇離開民主黨，是他們離開了我們。」

市長們接續讚揚川普在2016年勝選是一件「美妙」的事，對當地而言是一個「轉捩點」，「川普起身對抗中國、實施減稅措施、為藍領階層而戰，像拜登這樣一輩子投身政治的政治人物，對於勞工階層的人來說是遙不可及的，和這個國家的需求脫節，和鐵嶺地區的我們以及全國各地像我們這樣的小城市脫節。」

(中時新聞網)