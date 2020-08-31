中華職棒富邦悍將和中信兄弟30日在新莊棒球場激戰，球場邊亮點也不少，除了「國民姐夫」AKIRA開球初體驗，林志玲一路愛相隨外，本壘後方看台上，也有300餘位來自臺大PM家族的教授、學生、校友和家屬一同觀戰，儼然形成另類的「臺大主場」。

這是臺灣大學PM家族（PMBA、PMLBA、PMBM）學生會，成立以來首次舉辦的大型家庭日活動；為了增進親子互動，提倡健康娛樂，特別與富邦悍將合作，組成300加油大軍，前進新莊棒球場。中職會長吳志揚，也是臺大校友，他特別到場感謝臺大學弟妹的參與，也強調「看職棒，是最棒的家庭娛樂活動」，希望企業、學校能多多組團進球場，親身體驗看棒球的樂趣。

臺大PM學生會主辦的職棒家庭日活動，吸引超過300位師生共同參與。（台大PM學生會提供）

率領臺大PM家族大軍的教授們也很興奮，臺大教授郭佳瑋本身就是從職棒元年開始的資深球迷，本身也力挺富邦悍將，光是新莊球場就來過不下十次；他說，很高興看到球團把職棒經營得愈來愈好，在這樣的環境下看比賽，是很享受的活動；臺大教授黃恆獎跟忻凌偉，則是第一次進臺灣的球場看職棒，也直呼新鮮！

臺大PM家族，是近來相當受到外界矚目的碩士在職學位學程，主要是培養事業經營人才，學生均是來自各行各業的中青輩主管及創業者，他們平日忙於事業經營及管理，假日又在課業要求高的臺灣大學進修，難得有機會攜家帶眷一起同歡，昨天在現場，有許多PM小朋友，都是第一次進球場，有吃有玩又有現場的精采比賽可以看，小朋友們也都開心地拿起加油棒，跟著Fubon Angels姐姐們熱舞，活力十足。

一手策畫活動的臺大PM學生副會長陳佩君希望，藉由這樣的大型活動，凝聚PM家族成員的向心力，未來也吸引更多優秀的各界菁英，一起加入臺大PM學程。

(中時 )