今天是中小學開學日，許多小一新生家長面臨孩子從學齡前轉換到學齡期，期待又擔心。教育部為陪伴家長與孩子展開新一階段的學校與家庭生活，109學年首度印發《我和我的孩子》低年級手冊送給全國小一家長，作為新生開學禮。

教育部長潘文忠表示，恭喜小一新生的孩子與家長們，步入嶄新的學齡階段，縱使有著許多未知與挑戰，但孩子成長只有一次，稍縱即逝，從陪伴孩子的過程中，彼此扶持與共同成長，會讓家人之間關係更為舒適緊密。

為強化親職教養、家人互動與家庭生活知能，教育部於101年發行出版《我和我的孩子》國小篇，針對低、中、高年級家長設計共有3冊，從可能困擾家長的親職面著手，協助他們找出解問題的方法。

例如：怎麼幫助低年級孩子適應學校生活與融入群體生活，如何培養中年級孩子的責任感、時間管理的能力或經常上網該怎麼辦，準備進入青春期的高年級孩子，擔心孩子長不高？會不會交到壞朋友？覺得與孩子之間的距離越來越遠等設計共60個課題，手冊藉由簡單的編排與說明，讓家長快速有效的學習親職知能與技巧。

《我和我的孩子》國小篇今(109)年也進行改版，編修手冊內容與增製11個問題單元，讓家長親職知能再升級，全新改版的手冊已上架在教育部家庭教育網電子書櫃（https://familyedu.moe.gov.tw/），有興趣的家長和民眾可上網查詢。

(中時 )