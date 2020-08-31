金塊射手賈瑪莫瑞簡直是無人可擋！靠著賈瑪莫瑞全場投24中17，含三分球投12中9，攻下全場最高50分，帶領金塊31日以119比107轟翻爵士，也把季後賽首輪戰局扳成3平，搶7大戰將於9月2日進行，莫瑞賽後激動表示，「我只想贏球！」

上半場完全就看賈瑪莫瑞的神勇火力演出，他在上半場投13中9，含三分球投6中3，5罰4中，貢獻25分、5籃板及4助攻，表現徹底把爵士射手米契爾半場14分比了下去，金塊也靠莫瑞帶領，上半場打完，暫時取得61比56領先。

儘管米契爾下半場也開啟狂轟模式，可惜賈瑪莫瑞末節火力回復凶猛，場上幾乎變成你投進一球，我也回一球的互轟模式，爵士就是沒有辦法縮小落後差距，尤其是最後51.3秒，莫瑞投進三分外線，除摘個人第50分，更提前確保勝局。

這是賈瑪莫瑞連3場季後賽得分破40，這3戰他分別攻下50、42與50分，表現實在太不可思議，也把爵士的防守看作空氣，約基奇31日拿下22分、9籃板及4助攻，葛蘭特18分，傷癒復出的蓋瑞哈里斯替補打了21分鐘，只拿4分。

爵士以米契爾44分最高，康利也拿21分、6助攻與5籃板，戈貝爾11分、11籃板，面對從3比1聽牌，變成現在的3比3平手，接下來爵士最該做的，還是趕緊找出封堵賈瑪莫瑞火力的有效方式，假如讓他繼續狂飆，爵士恐遭逆轉淘汰。

(中時 )