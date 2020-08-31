今年因疫情關係，不少歌手發片計畫延後、演唱會改期，不過仍有許多夯曲帶動點聽量，在2020上半年間陪伴消費者；回顧遠傳friDay音樂上半年度點聽排行，華語歌曲由G.E.M.鄧紫棋〈句號〉奪冠，新生代歌手的歌曲點聽量也表現亮眼；此外，今年3至5月，電視原聲帶點聽佔比從之前的第四、五名間飆升至第一名，推論是受上半年疫情影響，多數民眾增加在家追劇時間，故對此類音樂興趣提升。隨著5G開台，遠傳friDay音樂自本月起直播韓國no.1音樂節目《M Countdown》，更預計將於第三季末提供多視角播放功能，提升消費者行動娛樂生活豐富度。

2020上半年點聽排行出爐，G.E.M.鄧紫棋奪下雙冠軍

回顧遠傳friDay音樂上半年度華語點聽歌曲排行，冠軍由G.E.M.鄧紫棋〈句號〉奪得，2019年底發行的全新專輯《摩天動物園》叫好叫座，全都反應在點聽上，〈摩天動物園〉、〈透明〉、〈很久以後〉等多首歌曲皆搶進TOP 10。榜上有名的還有許多新生代歌手，周興哲〈怎麼了〉、高爾宣〈Without You〉、閻奕格與高爾宣合唱的〈愛上現在的我〉、陳零九與邱鋒澤〈天黑請閉眼〉等歌曲皆有不錯的點聽量。而台劇《想見你》因獨特燒腦的劇情引爆話題，由八三夭打造的片尾曲〈想見你想見你想見你〉更是融合其中相輔相成，不意外在榜上取得好成績。

上半年度點聽歌手冠軍則由G.E.M.鄧紫棋奪下，二至五名則分別為周杰倫、周興哲、五月天、玖壹壹。若以男女、團體歌手區分，在排行榜前25名的男女歌手絕大部份皆為華語歌手，不過在團體分類上則略顯不同，韓國團體在榜上佔了將近10個名次，與華語團體幾乎平分秋色，BTS、TWICE更攻進前10名，由此可見韓團的音樂力量不容小覷。

使用者點聽華語歌曲為主，流行音樂、嘻哈饒舌、電視原聲帶類別受青睞

綜觀遠傳friDay音樂2020上半年，使用者點聽華語歌曲佔最大宗，比例高達近七成，其次為西洋歌曲、韓語歌曲。女性使用者的總點聽量高於男性，兩者點聽佔比差異最大的則是韓語歌曲，推論因女性受到韓團與韓劇的影響較深，相較對於韓語歌曲即較感興趣。在年齡分析上，點聽量大多落在20至49歲之間的族群，尤以30至39歲比例最高。

若以曲風來看，流行音樂類別無意外佔點聽最大宗，其次為嘻哈饒舌、電視原聲帶、電影原聲帶、電音舞曲等。值得一提的是，排除佔最大宗的流行音樂，在今年的3至5月份，電視原聲帶的點聽佔比從之前的第四、五名間飆升至第一名，推論應受上半年疫情影響，民眾待在家中追劇的時間增加所產生的連鎖反應。

因應5G時代來臨，娛樂產業逐步產生變化，遠傳friDay音樂與遠傳friDay影音於本月起獨家跨海連線韓國，用戶只要下載APP，每週四下午5點至晚上7點就能與韓國同步直播觀看no.1音樂節目《M Countdown》；遠傳friDay音樂也會隨著每週節目更新精選歌單，只要成為會員就能無限暢聽，快速掌握最新時下韓國流行音樂脈動。

遠傳friDay音樂更將於9月份起開始支援多視角影片播放功能，並將陸續進行多場演唱會的直播合作，用戶在APP上除了能欣賞高畫質主視角畫面之外，還可隨意切換多視角、選擇自己喜愛的角度觀看演出，擁有更優質廣泛的娛樂體驗。

(科技)