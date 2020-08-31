美國軍機近期在台灣附近動作頻頻，環球網報導，8月30日，1架美國海軍EP-3E電子偵察機被曝疑似直接從台灣起飛，但目前尚未能提出直接證據。不過，中華戰略學會研究員張競表示，從各種跡象研判，這是品質低劣的假新聞，相信大陸學者不至於被愚弄。

據「南海戰略態勢感知」計畫平台8月30日發佈的消息，1架美國海軍EP-3E電子偵察機（AE1D91）當天出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本，軌跡較為異常。這架EP-3E昨天曾前往台灣南海南部偵察，之後便沒有收到其來自沖繩嘉手納空軍基地的起降信號，疑似是直接從台灣起飛。

但「南海戰略態勢感知」計畫平台也表示，美國軍機「詭異」的飛行軌跡，也不排除信號錯誤導致軌跡偏差的情況。

北京大學海洋研究院2019年4月9日舉行「南海戰略態勢感知計畫」平台上線儀式，該平台由胡波領銜，中國南海研究院院長吳士存、南京大學國際關係研究院院長朱鋒、北京大學法學院副院長李鳴等擔任顧問委員。胡波表示，目前已有國內外50餘名專家學者參與其中，未來將繼續邀請國內知名專家學者參加。

對於「南海戰略態勢感知」計畫平台觀察到的訊息，中華戰略學會研究員張競感到啼笑皆非。張競表示，航跡圖上離開松山機場的起點高度太高，令人不可思議，「除非這架EP-3E電子偵察機可以像直升機一樣垂直起降」。此外，航跡圖上顯示的路線，顯示進場或離開，根本不是循著正常的航道。

此外，航管的無線電通話波道不是秘密，許多航空迷整天鎖定監聽；如果松山機場降落了一架EP-3E電子偵察機，早就被我國的航空迷拍照打卡上傳而人盡皆知，不會等到大陸學者事後判讀航跡圖才被發現。

中華戰略學會研究員張競表示，「如果南海戰略態勢感知計畫平台的大陸學者，會受此品質低劣的假新聞愚弄，個人深感遺憾。」

(中時 )