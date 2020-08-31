精密零件廠—英濟(3294)跨入生醫材製造與設計領域有成，除塑膠與醫療矽膠零組件外，亦已與客戶合作步入醫療IoT產品的整機設計與組裝並量產交貨，在防疫需求下，今年生醫材產品營收成長快速；受惠於宅經濟及居家辦公需求帶動耳機及智慧音箱需求強勁，英濟目前大陸廠區滿載，在訂單及新產品挹注下，英濟第3季及下半年獲利可望大躍進，英濟表示，由於新產品ASP及毛利率較高，獲利可望較第2季倍增，法人預估，英濟第3季每股盈餘可望挑戰0.8元到0.9元，全年獲利可期。

英濟主要產品為精密模具開發、精密塑膠零組件設計與射出成型，終端產品多為電腦周邊如滑鼠、鍵盤、耳機、音箱等消費性電子用品，除電腦周邊產品，在醫療產品部分，英濟跨入生醫材製造與設計領域，效益逐漸顯現，除塑膠與醫療矽膠零組件成型製造外，亦與客戶合作步入醫療IoT產品的整機設計與組裝，並量產交貨，近年生醫營收成長快速，在防疫需求下今年生醫材產品累計營收較去年同期增長33.3%，公司日前亦參與艾瑞瓷數位口腔集團「TOOTH FAERIE牙科募資平台」，成為該平台募資案製造夥伴，共同擴大業務範疇，預估上線後初期單季產生5個產品提案並逐步增加，亦有助於英濟快速接觸潛在客戶，加速業務開發。

受到新冠肺炎疫情停工影響，英濟第1季業績表現不佳，不過渡過第1季谷底後，各國推動防疫措施，居家辦公及線上教學帶動電腦周邊、遠端視訊設備與「宅娛樂」等影音視聽設備需求大幅提升，英濟業績自第2季重回成長軌道，在耳機及智慧音箱訂單強勁下，英濟大陸廠區產能滿載，讓英濟樂觀看待下半年業績。

英濟第2季合併毛利率為18.8%，年增5.8個百分點，稅後盈餘為3914萬元，年成長1.5倍，單季每股盈餘為0.3元；累計上半年稅後虧損為1.16億元，每股淨損為0.88元。

在客戶訂單湧入下，英濟7月合併營收5.1億元，較6月增長22.8%，由於目前大陸廠區在防疫前提下滿載運轉，設備稼動率持續創高，英濟預估，第3季營收可望優於第2季，由於新產品的ASP及毛利率較高，獲利可望較第2季倍增，前3季可望順利轉虧為盈；法人預估，英濟第3季每股盈餘可望挑戰0.8元到0.9元，全年獲利可期。

在海外廠區部分，英濟新設馬來西亞、嘉義民雄新廠已陸續進行試模與送樣，將加速量產並在下半年貢獻營收，墨西哥廠亦已於第2季達成單月獲利，區域布局效益可望持續顯現。

(時報資訊)