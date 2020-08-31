2020年全球經濟在新冠肺炎疫情肆虐下受到相當大的衝擊，重挫各行各業，相較於大部分產業，自行車業的表現可說是「疫」軍突起，尤其在歐美各國，電動自行車已形成一股搶購風潮，被國外媒體視為後疫情的衛生紙之亂。

為掌握這股風潮，外貿協會將於9月3日針對德國及英國兩大重要自行車市場，辦理「疫情激勵商機-歐洲電動自行車再現風潮」線上研討會，為貿協「疫後市場學系列研討會」9月首場揭開序幕。

今年台灣電動自行車產業受疫情影響，出口值於3月驟降，4月更是大幅衰退26%。不過隨著5月疫情逐漸趨緩、各國陸續解封，歐美民眾改以電動自行車取代通勤工具，導致需求量暴增，累計至7月，年增幅度回升至27%的成長水準。受惠於全球電動自行車買氣大爆發，國外訂單也直接反映在我自行車業者身上。從5月開始，廠商陸續接獲急單，不少廠商增加產能日夜趕工，訂單甚至已排到明年初，可說自行車產業前所未有的榮景。

貿協表示，9月3日的線上研討會將邀請到德國及英國兩位重量級講師分享當地電動自行車的搶購「瘋」潮及未來商機。德國講師Ms. Susanne Bruesch於1999年創造了「踏板電動自行車」一詞，並成為德國電動自行車大使；英國講師Mr. Mark Sutton為英國媒體Cycling Industry News創辦人，擁有15年以上的自行車產業相關寫作經驗。

(時報資訊)