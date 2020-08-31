8月以來台灣金管會證期局核備的1009檔境外基金(股、債均含)，平均上漲3.20%，其中745檔股票型基金平均上漲4.20%，245檔債券型基金平均上漲0.39%。

8月國內核備的各項產業基金中，以科技產業基金表現最佳達7.31％，其次為金融產業基金5.39%、原物料產業基金4.08%、能源基金3.8%。

美國擴大華為禁令，並限制中國社交媒體APP使用，雙方摩擦一度升級，同時美國財政刺激措施談判陷入僵局，引發市場緊張情緒，所幸美中會談重申落實第一階段貿易協議，加上數據顯示全球廣泛的出現經濟復甦跡象，同時聯準會釋出鴿派訊息以及疫苗加速研發，激勵市場樂觀情緒，科技股維持強勢，支撐八月全球股市上揚。

進入9月，富蘭克林投顧提醒投資人波動恐重回檯面。著眼後疫情時代企業將加速數位轉型與人們生活型態的轉變，伴隨5G、AI等技術提升，締造科技產業完整的長期結構性行情。

隨著時間進入返校需求及第四季科技股傳統旺季，富蘭克林投顧建議投資人無須預設高點而錯失漲幅，空手者可先建立基本部位，逢震盪積極加碼科技產業型基金，穩健型投資人可採大額定期定額策略介入。

(時報資訊)