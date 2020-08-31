麻豆文旦進入盛產，台南郵局麻豆文旦包裹收寄分流中心，展示收寄文旦包裹車隊協助行銷文旦。（莊曜聰攝）

台南麻豆文旦進入盛產期，台南郵局為服務農民與消費者，今年在主要產地麻豆設置2處文旦包裹收寄分流中心，方便寄送，並提供現場收寄文旦包裹、上門收件、專案優惠資費、代列印姓名地址等服務，台南市長黃偉哲表示，郵局近年提供收送服務，每年都有約20萬箱出貨，對文旦國內通路暢旺有很大幫助。

黃偉哲表示，今年文旦產季到中秋節間有大約1個月時間，銷售時間比較充裕，應該不會造成「大塞車」，產銷上不會有太大問題，南市府也努力超前部署，打開各個銷售通路；包括先前銷往加拿大、日本、新加坡等地，都已有成績，而國內通路也要維持暢旺。

黃偉哲說，郵局替農民設想，在產地開闢收寄處，不僅可以減少農民運送到郵局交寄的舟車勞頓、及路途中面對的危險，也讓銷售運送更有效率，對文旦在國內的銷售成績有很大幫助。

台南郵局局長黃良江表示，麻豆文旦往年在中秋檔期的交寄量約在18萬箱至20萬箱之間，因此在麻豆區成立2處文旦包裹收寄中心，專責處理文旦包裹收寄業務，除了專案優惠資費外，今年仍延續代客列印姓名地址、電話預約上門收件等服務，將柚農、消費者交寄的麻豆文旦包裹更快速送達目的地，服務時間從9月2日起到27日止。

另外配合郵政商城的關懷農產行銷專案，台南郵局與在地3家小農的果園合作，提供小農行銷文旦禮盒管道，並加碼做公益，只要消費者訂購1箱文旦，就會捐贈新台幣10元給創世社會福利基金會台南分會，今年的目標是希望能捐出10萬元善款。

(中時 )