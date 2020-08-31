小熊隊今日以10比1痛宰紅人，可怕的不僅是得分全靠全壘打，3名外野手席瓦伯(Kyle Schwarber)、哈普(Ian Happ)、海沃(Jason Heyward)同場敲出雙響炮，寫下大聯盟145年來首次，此外這也是繼1955年後，小熊隊再有3名球員同場雙響砲，已隔了65年，連球員都直呼不可思議。

席瓦伯、哈普、海沃3名先發外野手都貢獻雙響炮，合計打下10分打點，哈普在賽後難掩興奮，「這真的很特別！我們仍不斷在討論這件事，真的相當難得，大聯盟已經歷史悠久，竟然現在才出現第一次。」

自1901年有紀錄以來，這是大聯盟史上第20次單隊有3名球員敲出2轟以上，而對於小熊隊來說，自從1955年4月16日以來，就再也沒發生過，且當時小熊還以1分差敗給紅雀，65年後小熊才再達成這個壯舉。

8局前哈普、海沃都已達成雙響炮，9局上半只敲1轟的席瓦伯最後打擊機會，在2人出局、滿壘的情況下，敲出破紀錄的滿貫全壘打，最終小熊以10比1擊敗紅人。賽後記者問席瓦伯當時是否曾想過敲出第2轟，才不會被排除在慶祝活動之外，「好問題，我想是的。這對我們來說是特殊的時刻，自己能成為歷史中的一員，感覺真的很棒。」

除了此戰敲出6轟之外，近4戰小熊合計已敲14支全壘打，根據大聯盟官方紀錄，這是小熊隊史中，4戰所能敲出的最多全壘打，且有其中2戰是僅打7局的雙重賽。小熊隊總教練羅斯(David Ross)說，「總體而言，是進攻端發揮非常好的比賽。」

(中時 )