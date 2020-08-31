新北市爆出一名已當舅公的男子猥褻年僅5歲外甥孫女，次數高達23次之多。由於該名舅公非常喜歡女童，常藉故帶她回家，幫她洗澡，男子到案後矢口否認，新北地院昨仍依強制性交及強制猥褻罪判刑8年10個月，全案可上訴。

現年9歲的女童於2016年至2018年間，也就是女童念幼稚園中班起至國小一年級，舅公就會在每月一次的周末，接回家同住，他幫女童洗澡，但洗完澡後竟要求上床睡覺不得穿著衣物。期間舅公會以手機撥放卡通影片給她觀看，女童年紀較小，自我保護意識較低，也因此讓舅公多次猥褻得逞，由於舅公是獨居，所以並無其他人撞見。

事情直到2017年6月，女童母親開車載著舅公及女童外出，辦完事返回車上時，撞見舅公將女兒抱在腿上坐著，疑似將手放入女兒褲子裡，她便問「為何要將她抱在腿上」？舅公則辯稱因害怕會吵到在後方睡著的女童，而將她抱至大腿上。

母親愈想愈不對勁，返家後詢問女兒，整起事件才爆發，憤而對舅公提告。該男子到案後也矢口否認，但也未與女童家屬達成和解，昨日新北地院對該男子，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，共22罪，各處有期徒刑7年6個月之外；又犯對未滿14歲女子強制猥褻罪，處有期徒刑3年6個月，合併應執行有期徒刑8年10個月，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)