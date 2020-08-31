蔡政府無預警宣布美豬美牛進口，國民黨籲縣市政府自訂食安自治條例，抵制瘦肉精美豬；對此新北市長侯友宜今受訪表示，瘦肉精原在中央法規標準就是零檢出，所以當時地方政府沒訂定，「如今國民黨提出修法的態度，我樂觀其成」。
至於新北市府是否支持這樣說法，侯友宜說，市府絕對堅守，嚴格把關民眾健康的原則。
媒體追問，侯友宜家中從事豬肉相關產業，對於美豬美牛進口的衝擊是否特別有感觸？侯友宜表示，到底是什麼因素要改變？這個改變能否守住國民健康？以及畜牧業的未來永續發展，政府應跟民眾誠懇報告決策內容，至於國民健康能否守的住、健康風險評估能否禁得起檢驗，也要及早公佈。
侯友宜指出，更重要的事，畜牧產業100億基金到底怎麼用？真的能夠幫助我們畜牧業嗎？這個也應該公開討論，既然政府事先的決策沒有事先做好溝通，那事後總要把整個報告攤開來講，接受民眾提問，清清楚楚和大家討論。
侯友宜說，他一向就事論事，不會為反對而反對，但是這個「事」要說清楚，他會跟人民站一塊。
(中時 )
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