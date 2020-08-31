立法院正副院長游錫堃、蔡其昌邀請下，捷克參議院議長維特齊率領89人訪問團來台，代表團所戴印有雙方國旗的口罩就是台灣所捐贈。在蔡其昌、立委張廖萬堅牽線下，台灣口罩國家隊的上好生醫、崇銘紡織、宏遠興業；趁訪問團來台再捐2萬片印有台捷兩國國旗的防疫口罩及300個科技口罩，表達台灣人的關懷與熱情，讓兩國交流可以更加頻繁。

蔡其昌指出，上好生醫特製作2萬個印有把台灣和捷克國旗的口罩，底色特別選用黃色，因捷克國旗中有白色怕印上去不夠亮；崇銘紡織、宏遠興業一起做了細菌過濾率99％的可水洗口罩，印上台灣和捷克的愛心國旗，寫著「strong together（一起強大）」，設計感兼具時尚與環保。

立委張廖萬堅（左一）、立法院副院長蔡其昌（左二）牽線下；上好生醫、崇銘紡織等，趁捷克訪問團來台，再捐2萬片印有台捷兩國國旗的防疫口罩、300個科技口罩。（陳世宗攝）

蔡其昌表示，口罩代表台灣的科技和效率，過去每天只有80萬產量，現在一天2、3000萬個，紡織業過去被稱「夕陽產業」；但從這些特殊科技布料，可看出用台灣紡織業的底蘊和實力，希望透過這次訪問團來台灣，展現台灣科技實力，及口罩國家隊的效率。

立委張廖萬堅說，2年多年曾去歐洲訪問，他們對台灣的民主經驗和科技發展很有興趣，9月1日捷克的國會議長要到立院演講，這是過去從來沒有的經驗；現在歐洲疫情還很嚴重不論是出於外交、友誼，在口罩上印上兩國國旗，表達台灣對對友善國家疫情的關心和溫暖。

上好生醫科技股份有限公司總經理楊勝得表示說，身為1個台灣人，只要是對台灣友善的國家，可以給世界知道台灣，以後如果有別國的外賓來，都願意做口罩送給他們。崇銘紡織企業有限公司總經理陳俊嘉指出，一般醫療口罩中間是用容噴不織布，科技口罩中間則是環保可水洗的科技膜可水洗20次，還能保持醫療口罩的水準。

蔡其昌強調，這兩款口罩分別是2萬片防疫口罩與300片科技口罩，是台灣科技實力與對捷克友誼的展現，畢竟台灣從日產100萬片口罩到2000萬片口罩的過程，全世界都看見台灣人的韌性，幫助國人的同時，我們更有餘力幫助全世界疫情嚴重的國家。

蔡其昌認為，這次看到捷克代表團排除萬難，甚至面對中國政府龐大的壓力，還是如期前來，我想台灣人應該展現更大的友情，歡迎這群重要的訪客，珍惜兩國的友誼。

(中時 )