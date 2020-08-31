日本海事協會（ClassNK）與日本郵船株式會社（NYK）、日本海洋聯合公司（JMU）於本月簽署了一份聯合研發協議，其目的為發展以氨作為主要燃料之氨氣運輸船（AFAGC：Ammonia Fueled Ammonia Gas Carrier）以及氨氣浮動式儲存與再氣化駁船（A-FSRB：Ammonia Floating Storage and Regasification Barge）的商業化。

該協會表示，由於氨氣在燃燒時不會排放二氧化碳（CO2），可望成為新一代燃料，減緩航運業對全球暖化造成的影響。此外，也有專家提出藉由使用無二氧化碳的氫氣作為氨氣的原料，期望能實現零排放的目標。特別是在發電的主要燃料─煤與天然氣─被取代的情形下，預期能顯著降低二氧化碳排放。

日本國內目前已成功開發出可望能大幅減少二氧化碳排放、完全使用氨氣讓燃氣渦輪機發電的技術，或是在燃媒發電廠以混燒氨氣方式，持續開發中的新一代熱力發電技術。

該協會表示，減少溫室氣體的排放在海運業是相當重要的議題，國際海事組織（IMO）於2018年已設立目標，要在2050年以前讓國際海事產業排放的溫室氣體減半，並盡早於本世紀結束之前達成零排放目標。

由於氨氣被視為船用燃料的替代選擇，預期對氨燃料需求會持續增長，對於穩定供應所需的運輸基礎設施需求也將隨之增加。有鑑於此，上述三家公司決定要攜手開始這項氨燃料氨氣運輸船（AFAGC）與氨氣浮動式存儲與再氣化駁船（A-FSRB）的聯合研發專案。

目前，大規模的海上氨氣運輸是透過多功能液化石油氣船（LPG）來進行。在本專案中，上述三家公司將會著手進行全球首創的液化氨氣運輸船之研發，能夠使用氨氣作為船用燃料，預計將會對遠洋船的零排放提早實現有相當大的貢獻。

氨氣浮動式儲存與再氣化駁船(A-FSRB)在此專案中，上述三家公司將著手進行特定駁船的研發，這是全球首創，專門為氨氣配有浮動式儲存與再氣化設備的駁船。預計此專案將能利用駁船作為陸上設施（儲氣罐、再氣化設施等）的替代品，以穩定供應氨燃料，有助於氨燃料的初期導入。

(工商 )