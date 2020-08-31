縣長楊文科強調瘦肉精絕不進校園，並發交安宣導品給學童。（羅浚濱攝）

國中小學31日開學，縣長楊文科化身安全導護志工，在光明國小大門口引導學童過馬路，並針對蔡政府宣布含瘦肉精豬肉進口引發全國沸騰的話題，強調瘦肉精豬肉絕對不能進竹縣國中小營養午餐。

楊文科表示，全縣120所國中小的營養午餐， 將會要求團膳廠商不得用進口的美豬和美牛，一定要使用國產豬肉，新竹縣已訂定食品安全管理自治條例，要求豬肉及其製品不得檢出乙型受體素，衛生局會強制檢驗瘦肉精，達到「零檢出」的標準。

楊文科強調瘦肉精絕不進校園，發給交安宣導品，呼籲學童「綠燈秒數不夠時，等待下次綠燈再通過」、「斑馬線之前，左看右看再左看」、「等紅燈時，別站在馬路上」，並強調進入後疫情時代，並不會鬆懈校園防疫工作，讓孩子上學安心，家長也放心。

縣警局長黃家琦表示，為保護學童安全，各分局都加強社區與巷弄重點巡邏，並在上、下學時段編排勤務，針對重點學校周邊治安死角巡守，在上、下學周邊交通易造成壅塞的「熱點」，希望家長避免違規停車，駕駛人也要放慢車速，留意過馬路孩童安全。

教育處長楊郡慈表示，為保障學子安全，竹縣道安會報小組積極推動交通安全教育，培養學生從小建立良好路權觀念。交旅處長游志祥則表示，透過學校交通安全教育，讓孩子把用路守法觀念帶回家庭，共同營造車輛禮讓行人、行人安全的友善交通環境。

(中時 )