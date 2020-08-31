新竹市議會國民黨團今天上午舉行記者會要求民進黨政府懸崖勒馬，以國人健康為優先考量，拒絕任何國家含瘦肉精豬肉進口台灣。（陳育賢攝）

新竹市議會國民黨團今天上午舉行記者會要求民進黨政府懸崖勒馬，以國人健康為優先考量，拒絕任何國家含瘦肉精豬肉進口台灣。（陳育賢攝）

新竹市議會國民黨團今天上午舉行記者會要求民進黨政府懸崖勒馬，以國人健康為優先考量，拒絕任何國家含瘦肉精豬肉進口台灣。（陳育賢攝）

蔡政府上周宣布明年起將開放美國豬肉進口，新竹市議會國民黨團認為美豬含瘦肉精，這項政策將犧牲、甚至出賣全國人民的健康，令人憤慨，今天上午舉行記者會要求民進黨政府懸崖勒馬，以國人健康為優先考量，拒絕任何國家含瘦肉精豬肉進口台灣。

國民黨籍議員包括議長許修睿、副議長余邦彥、議員張祖琰、鍾淑英、段孝芳、黃文政、李國璋、羅文熾、徐信芳、陳治雄、吳青山、蕭志潔、顏政德、黃美慧、陳啟源、陳慶齡、林耕仁、林慈愛等，今天共同舉行記者會抗議蔡政府開放美豬進口。

黨團總召吳青山指出，希望民進黨中央政府要聽到地方還有民眾的聲音，台灣人拒絕食用含有瘦肉精的美國豬，我們要求豬肉萊克多巴胺必須要「零檢出」。

他說，過去民進黨在野時，強調美豬一定要透過立法院監督，要向人民說明，並且跟養豬業協調，現在卻以行政命令逕自宣布，可惡至極，完全鴨霸，新竹市議會國民黨團呼籲民進黨政府懸崖勒馬，也籲請民眾共同抵制美豬進口。

市議員林耕仁指出，過去民進黨在野時，強烈反對含瘦肉精豬肉進口，還曾大動作舉行記者會反對，要和人民站在一起捍衛國人健康，怎麼一執政什麼都不顧了，什麼都轉彎了？面對過去自己的主張，民進黨是忘記了，還是害怕想起來？

張祖琰則指出，台灣民眾對於豬肉的攝取量是歐美的3至7倍，且國人食用大量的豬內臟，甚至當作補品，如婦女產後坐月子食用麻油腰花，燉補品常用豬心、豬肺，體弱都吃豬肝等，而內臟最容易累積藥物，特別是孕婦，恐吃下超標的瘦肉精，誰能保證吃了安全？

陳啟源說，民進黨認為台灣的養豬產業，口蹄疫拔針了，又挺過非洲豬瘟危機，所以現在「競爭力很好」，可以迎戰開放，這種邏輯簡直荒謬至極，現在更應該保護才對，怎麼會開放美豬來競爭？根本是把台灣養豬產業的未來當兒戲，「別人的孩子死不完」的蠻橫心態。

陳治雄指出，蔡政府一直說現在時空環境不同所以可以開放美豬，但據他所知，還是有70％的民眾反對美豬進口，新竹市雖然沒有養豬戶，但消費力是全國數一數二，民進黨卻如此強渡關山，他呼籲瘦肉精豬肉不但要零檢出，也要求衛生局要不定時抽檢肉品，為民眾健康把關。

李國璋也說，新竹市議會早在上屆、2016年時就提案修改新竹市食品安全自治條例，獲得議會通過，但在衛福部卻一再遭到刁難。現在國民黨團一定會在下次臨時會重提提案，明訂豬肉及其加工製品不得檢出乙型受體素（瘦肉精）、主動預警下架規定以及相關罰則，對民眾有所交代。

國民黨團所有黨籍議員最後以「捍衛食品安全」「反美豬」「我OK你先吃」等標語，展現拒絕瘦肉精豬肉的決心，也以台語口號「美國豬、台灣命，別人的囝仔死未了」來抗議蔡政府不顧民意開放瘦肉精美豬。

(中時 )