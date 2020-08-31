暑假過後開學第一天，眾多學子迎接新學期，今早揹起書包上學，新北市新莊、林口及金山警分局也特別編排警力，上下學時段疏導校門口車流，與導護媽媽共同協助學童穿越馬路，安全地進入校園，展開一天的學習生活。

長達2個月的暑假結束，校門口再度恢復嘻笑吵鬧聲，受新冠疫情影響，許多新生一年級小朋友戴上口罩，由家長親自接送到學校，學童見員警不畏高溫指揮交通，天真喊著老師早、警察叔叔早，開學第一天感受活力滿滿的朝氣。

林口警方強調學童及校園安全維護是一直警察的重點工作項目。（林口警分局提供／許家寧新北傳真）

新莊分局強調，學童及校園安全維護是一直警察的重點工作項目，上下學時段派員在轄內國民小學校門及周邊路口執行護童勤務，確保學童安全；林口分局偵查隊則建立與學校聯繫群組，若發現可疑人事物，立即可以LINE員警到場。

開學第一天，新生戴著口罩到學校上學。（許家寧攝）

開學首日，警方保護萬里國小學童上下學安全。（金山警分局提供／許家寧新北傳真）

金山警分局長陳永昌說，金山、萬里及石門共計12所小學、3所國中及2所高中職，守護地方婦幼、強化校園安全機制，同時加強內各級學校周邊地區加強巡邏密度，盤查徘徊於校園附近之可疑人、車，以淨化校園環境。

(中時 )