政府宣布開放瘦肉精美國豬肉，國民黨今（31）日更串連全台抗爭，各縣市黨團召開記者會提出訴求，而蔡英文今日被問及此事時，則是笑而不答。對於美豬爭議，國民黨智庫副董事長連勝文批說「選錯人天天清明節」。

連勝文28日在臉書表示，自己喜歡吃美國牛排，但對於美國豬肉，「我真的覺得不好吃！」從消費者的角度來看，美國豬肉如果拿來做火腿、培根，或沾了很多烤肉醬的豬肋骨排，或許還可以，但拿來做中餐味道實在不太行。

蔡英文曾說「敢進口美豬，總統就下台」，如今卻180度的轉變。連勝文認為，這證明蔡英文在面對台灣外部的緊張情勢時，只能拼命討好川普這個靠山，才能穩固自己與民進黨一干徒眾的權力，以及因權力而來的龐大金錢利益。

昨日，連勝文又PO出多張製圖，整理出過去蔡英文、賴清德、陳菊、陳其邁等民進黨反對瘦肉精肉品的言論，大酸「選對人天天情人節，選錯人天天清明節」「雙標黨再次精彩演出」「捍衛主權不是靠卑躬屈膝」。

（圖／摘自連勝文臉書）

(中時新聞網)